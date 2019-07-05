Кабмин назначил нового главу таможни [ Редактировать ]
Кабмин назначил главой Государственной таможенной службы Максима Нефедова и уволил его с должности заместителя министра экономического развития и торговли. Об этом сообщает "РБК-Украина".
Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал новому руководителю таможни поддержку: "Я рад, что ты принял решение подать свою кандидатуру (на конкурс - ред.). Когда есть хорошая репутация, все получится".
Выступая на Кабмине перед своим назначением, Нефедов предложил сократить количество региональных таможен. Такой шаг он обосновал тем, что 26 таможен превратились в отдельные "княжества", а местные таможенники слились с правоохранительными органами для содействия контрабанде.
Ранее сообщалось, что Зеленский уволил госуполномоченных АМКУ.
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