Кабмин назначил главой Государственной таможенной службы Максима Нефедова и уволил его с должности заместителя министра экономического развития и торговли. Об этом сообщает "РБК-Украина".

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Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал новому руководителю таможни поддержку: "Я рад, что ты принял решение подать свою кандидатуру (на конкурс - ред.). Когда есть хорошая репутация, все получится".

Выступая на Кабмине перед своим назначением, Нефедов предложил сократить количество региональных таможен. Такой шаг он обосновал тем, что 26 таможен превратились в отдельные "княжества", а местные таможенники слились с правоохранительными органами для содействия контрабанде.

Ранее сообщалось, что Зеленский уволил госуполномоченных АМКУ.