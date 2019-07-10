В Киеве во время встречи с избирателями произошло ЧП. В лицо народного депутата распылили слезоточивый газ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Правонарушителя остановила охрана потерпевшего, а полиция задержала его в порядке статьи 208 Уголовного процессуального Кодекса Украины. Им оказался 44-летний местный житель. Нападавшему грозит до семи лет лишения свободы.

По данным СМИ, напали на народного депутата Борислава Березу. Это произошло во время встречи с избирателями в Деснянском районе столицы возле парка "Молодежный". Неизвестный подбежал к депутату и распылил ему в лицо слезоточивый газ.

Ранее мы писали о том, что в центре Харькова напали на народного депутата Дмитрия Святаша.