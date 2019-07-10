Недопустимо, когда за участие в международных детских конкурсах платят родители - Андрей Лазуренко [ Редактировать ]
9 июля из болгарского города Несебр вернулся домой вокальный фольклорный коллектив "Веселка". Ребята привезли в родные Коротичи победу на XI Европейском чемпионате по фольклору "Euro Folk 2019" в номинациях "Гран-при" и "Приз зрительских симпатий".
Кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" по мажоритарному округу № 175 Андрей Лазуренко встречал ребят в Харькове и поздравил их с победой.
Он отметил, что сейчас любое серьезное занятие ребенка, будь то спорт, танцы или пение, участие в любых конкурсах и соревнованиях оплачивается из кошелька родителей.
"Так не должно быть. А если у родителей нет таких денег, то что делать?! А главное, как объяснить ребенку, почему он не поедет на конкурс или не будет участвовать в соревнованиях? Нужно в корне менять эту ситуацию. Должны быть работающие государственные программы по поддержке таких детских коллективов, на это должны быть запланированы средства в местных бюджетах, что особенно важно для сельской местности, ведь если в городе еще можно найти спонсора, то для небольшого населенного пункта это становится большой проблемой", - отметил кандидат в народные депутаты.
"Половину расходов на конкурсы, в том числе международные, оплачивают родители. В остальной части помогают спонсоры - харьковские фирмы. В этот раз оказал помощь Коротычанский поселковый совет", - рассказала руководитель коллектива Карина Вакуленко.
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