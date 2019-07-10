Порахувати кошторис військового параду до Дня Незалежності доручив прем'єр Володимир Гройсман міністрам фінансів та оборони. Очільник уряду наголосив - парад потрібно провести, але не за рахунок соціальних виплат військовикам. Раніше президент Володимир Зеленський заявив про недоцільність урочистого заходу - через його витратність.

"Цей парад має бути парадом гордості, доблесті, гідності нашого українського народу, держави. І вважаю, що під час цього параду мільйони українців зможуть засвідчити свою шану та повагу до наших героїв. Бо кожен український воїн є справжнім героєм коли захищає українську державу", - говорить Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.