На місці катастрофи субмарини "Комсомолець" виявили витік радіації [ Редактировать ]
На місці затонулого радянського підводного човна у Норвезькому морі виявили витік радіації. Інформацію поширила команда дослідників, які взяли проби з вентиляційної труби субмарини.
За попередніми даними, рівень радіації у 100 тисяч разів вищий, аніж у чистій морській воді. Нагадаю, атомний підводний човен К-278 "Комсомолець" затонув унаслідок пожежі 7 квітня 1989 року.
42 члени екіпажу загинули. Реактор заглушили, при цьому в торпедних апаратах залишилися ракети з ядерною бойовою частиною.
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