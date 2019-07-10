Рівень радіації у 100 тисяч разів вищий, аніж у чистій морській воді

На місці затонулого радянського підводного човна у Норвезькому морі виявили витік радіації. Інформацію поширила команда дослідників, які взяли проби з вентиляційної труби субмарини.

За попередніми даними, рівень радіації у 100 тисяч разів вищий, аніж у чистій морській воді. Нагадаю, атомний підводний човен К-278 "Комсомолець" затонув унаслідок пожежі 7 квітня 1989 року.

42 члени екіпажу загинули. Реактор заглушили, при цьому в торпедних апаратах залишилися ракети з ядерною бойовою частиною.