В среду, 10 июля, президент Украины Владимир Зеленский поручил начальнику Генерального штаба - главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку максимально усилить активность подразделений ВСУ по выявлению и обезвреживанию диверсионных групп и мгновенно и жестко реагировать на любые попытки вооруженных провокаций против украинских мирных граждан и военнослужащих. Об этом сообщается на официальном сайте президента.

Комментируя обстрел, под который попал автомобиль ВСУ под с.Гранитное Волновахского района Донецкой области в среду днем, Зеленский заявил, что этот обстрел является попыткой сорвать минский процесс по урегулированию ситуации на востоке Украины и поставить под угрозу возобновления переговоров в нормандской формате.

"Это дерзкое нападение четко показало, кто именно на самом деле не хочет мира на Донбассе. Обстрел в Гранитном расцениваю как попытку сорвать минский процесс и поставить под угрозу договоренность о возобновлении переговоров в нормандской формате. Но расчеты провокаторов не оправдаются. Наша приверженность дипломатическим решениям - неизменна", - подчеркнул глава государства.

Зеленский выразил соболезнования семье военнослужащего, погибшего в результате обстрела, и пожелал скорейшего выздоровления раненому защитнику.

Раньше сообщалось о том, что президент Владимир Зеленский предложил провести мониторинг выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, чтобы вывести сотрудничество нашей страны и ЕС на новый уровень. А также Зеленский представил нового председателя Луганской ОГА.