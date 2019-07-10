Зеленский рассказал о "зеленом коридоре" в Чернобыле [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в зону Чернобыльской катастрофы заявил, что подписал указ для начала создания в Чернобыле "зеленого коридора" для туристов. Об этом сообщается на страницу главы государства в Twitter.
По словам Зеленского, Чернобыль необходимо показывать ученым, экологам, историкам и туристам со всего мира. Также он пообещал остановить нелегальный вывоз металлолома и использование природных ресурсов в зоне отчуждения.
"Должны показать Чернобыль миру: ученым, экологам, историкам, туристам. К сожалению, зона отчуждения до сих пор является символом коррупции - силовики собирают с туристов взятки, нелегально вывозится металлолом и используются природные ресурсы. Все это мы скоро прекратим", - заявил президент.
Глава государства добавил, что сегодня, 10 июля, был подписан указ о превращении Чернобыльской зоны отчуждения на "одну из точек роста новой Украины". Также планируется создание "зеленого коридора" для туристов.
"Сегодня я подписал указ, который станет началом превращения зоны отчуждения в одну из точек роста новой Украины. Первым делом мы создадим "зеленый коридор" для туристов и уберем предпосылки для коррупции", - говорится в заявлении Зеленского.
Раньше сообщалось о том, что президент Владимир Зеленский предложил провести мониторинг выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, чтобы вывести сотрудничество нашей страны и ЕС на новый уровень. А также Зеленский представил нового председателя Луганской ОГА.
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