Один паспорт добре, два - ще краще. Питання подвійного громадянства в Україні порушують дедалі частіше. В окремих регіонах держави виникають навіть справжні дипломатичні конфлікти. Тож, чи потрібно вносити відповідні зміни до Конституції? І в яких країнах "багатогромадянство" дозволено? Богдан Вербицький продовжить.

Головний принцип Конституції - єдиність українського громадянства. Однак дотримуються цього правила далеко не всі.

"Сьогодні понад мільйон українців мають громадянство країн Євросоюзу, Ізраїлю, Сполучених Штатів Америки, Канади", - говорить Юрій Чижмарь, народний депутат.

Тему подвійного громадянства в Україні обговорюють доволі часто. Іноді ньюз-мейкерами стають депутати.

"Артеменко був позбавлений в тому числі депутатства, через те, що в нього було виявлено друге громадянство Канади", - говорить Тарас Загородній, політолог.

Нерідко "паспортне питання" може викликати справжній суспільний резонанс і навіть міжнародний скандал!

В урочистій атмосфері та з келихами шампанського. Ось так угорські паспорти роздавали в місцевому консульстві у Береговому на Закарпатті. По два паспорти є майже у кожної сім'ї.

"У нас де-факто в конституції написано, що у нас є одне громадянство, а далі шо робити з цим, ну не визначено. Людям в принципі не заборонено мати подвійне громадянство", - говорить Тарас Загородній, політолог.

Деякі власники угорського паспорту навіть української мови не знають.

"Я не понимаю, я только по-венгерски".

"Я чуть-чуть только по-русски знаю, но украинский нет".

Для більшості з них іноземний паспорт - можливість виїхати за кордон на заробітки. Число українців, які шукають кращого життя, постійно збільшується.

"Ця цифра скаладає приблизно від трьох до п'яти мільйонів людей. Ці цифри приблизні. майже 60 відсотків українців працює закордоном нелегально", - говорить Василь Воскобойник, президент всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування.

Найлегший спосіб вирішити цю проблему - стати громадянином країни, де працюєш. Однак вже через кілька років доведеться обирати.

"Яке громадянство собі залишити, а від якого відмовитися. І нажаль я думаю, що більшість таки буде вибирати громадянство Польщі, Чехії, Німеччини. І тому вже зараз потрібно піднімати дискусію стосовно того, що Україна все ж таки буде вимушено змінити своє законодавство і дозволити подвійне громадянство", - говорить Василь Воскобойник, президент всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування.

Зміни в конституції, щоправда можуть стосуватися не всіх громадян і країн. Як і в кожному правилі, тут є виключення.

"Особа, яка має подвійне громадянство не буде там обмежень жодних політичних, жодних майнових і жодних соціальних прав, окрім права бути обраним народним депутатом, чи буде призначений міністром, президентом", - говорить Юрій Чижмарь, народний депутат.

"Потрібно одразу окреслити ті країни, з якими Україна довзолить собі дозволить собі подвійне громадянство, і це повинна бути лише ті країни, які входять до Європейського Союзу, або є членами НАТО", - говорить Василь Воскобойник, президент всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування.

Для легалізації подвійного громадянства нардепи підготували законопроект.

"Особа не може бути переслідувана в Україні, якщо вона має інше громадянство окрім українського. Ідею треба обговорити на сьогоднішній день в широкому форматі. Тому ми збираємо сьогодні підписи по всьому регіону", - говорить Юрій Чижмарь, народний депутат.

Втім, поки що це лише плани на майбутнє, та й чи приймуть депутати закон - поки що невідомо.