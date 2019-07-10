Европейский союз выделит Украине 25 млн евро на развитие цифровой экономики и электронного управления. Об этом сообщаетна пресс-служба президента Владимира Зеленского.

Как сообщается, в среду, 10 июля, в офисе президента состоялась встреча советника президента Михайла Федорова с представителем группы поддержки Украины в Европейской комиссии Франком Полом, представителем Европейского союза в Украине Мартином Клауке и координатором сектора Реформа государственного управления представительства ЕС в Украине Сергеем Ладным.

В ходе встречи, советник президента представил европейским партнерам цифровой план действий относительно проекта "Государство в смартфоне".

Во время встречи представители Еврокомиссии сообщили о подготовке международного проекта помощи Украины в размере 25 млн евро на развитие цифровой экономики и электронного управления, а также предоставили свои рекомендации к концепции "Государство в смартфоне".

Раньше сообщалось о том, что Евросоюз готов выделить второй транш четвертой программы макрофинансовой помощи Украине в размере 500 млн евро. А также ЕС призывает принять закон о незаконном обогащении.