Евросоюз выделит миллионы на реализацию идеи Зеленского [ Редактировать ]
Европейский союз выделит Украине 25 млн евро на развитие цифровой экономики и электронного управления. Об этом сообщаетна пресс-служба президента Владимира Зеленского.
Как сообщается, в среду, 10 июля, в офисе президента состоялась встреча советника президента Михайла Федорова с представителем группы поддержки Украины в Европейской комиссии Франком Полом, представителем Европейского союза в Украине Мартином Клауке и координатором сектора Реформа государственного управления представительства ЕС в Украине Сергеем Ладным.
В ходе встречи, советник президента представил европейским партнерам цифровой план действий относительно проекта "Государство в смартфоне".
Во время встречи представители Еврокомиссии сообщили о подготовке международного проекта помощи Украины в размере 25 млн евро на развитие цифровой экономики и электронного управления, а также предоставили свои рекомендации к концепции "Государство в смартфоне".
Раньше сообщалось о том, что Евросоюз готов выделить второй транш четвертой программы макрофинансовой помощи Украине в размере 500 млн евро. А также ЕС призывает принять закон о незаконном обогащении.
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