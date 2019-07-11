Сардинію атакували хмари сарани [ Редактировать ]
Нашестя сарани на італійському острові Сардинія найбільше за останні 70 років. Шкідники вже знищили понад два гектари пасовищ і полів.
Фермери кажуть: ці комахи на острові не дивина, але таку силу-силенну сарани бачать уперше. Це пов'язують з аномальною спекою, яка прийшла після дощів і прохолодної погоди.
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