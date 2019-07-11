Популярность быстрых онлайн кредитов все больше возрастает. Мало какой украинец готов собирать справки, чтобы получить займ в банке. Обычно обращаются в микрофинансовые организации, кредитующие онлайн.

Однако тут возникает проблема выбора МФО. Каждый претендент на кредит хочет быть уверен, что обратился в надежную организацию, гарантированно получит нужную сумму и не будет вынужден платить какие-то скрытые комиссии. Сделать правильный выбор и выбрать кредит онлайн поможет finance.ua, с помощью рейтинга микрофинансовых организаций Украины.

Этот ресурс предоставляет полную информацию о лучших продуктах украинских банков и МФО. На нем можно выбрать действительно выгодный займ, кредитную карту, депозит и даже найти, где обменять валюту по хорошему курсу.

Принцип выведения рейтинга

Finance.ua не строит свой рейтинг по величине активов кредиторов или количеству выданных ими онлайн займов. Для потенциального клиента эти данные не имеют никакого значения. Не особо важна и величина % ставки. У основной массы МФО она приблизительно одинакова.

Заемщику важно, чтобы компания-кредитор шла ему навстречу, быстро отвечала на обращения, не создавала ненужных трудностей в получении/выплате займа. То есть важно качество обслуживания. Специалисты финансового портала лично проверили работу представленных организаций, уровень их поддержки, правдивость предоставленной на сайтах информации. На основе полученных данных и был составлен ТОП.

Как начисляются баллы

После обработки огромного массива данных были отсортированы 46 МФО, отвечающие основным требованиям высокого качества обслуживания и открытости клиентам:

Актуальность и полнота информации на сайте. МФО обязана честно называть все условия кредитования. Полистав сайт, клиент должен четко представлять, сколько в итоге придется платить за свой займ онлайн, какие штрафы ждут в результате просрочки, какова % ставка за первый и последующие микрокредиты. За каждый пункт организация получает 4,28 балла.

Качество техподдержки. Представители finance.ua по нескольку раз звонили в каждую компанию и расспрашивали о ставках, сроках, штрафах и пр. При этом оценивалось, как быстро оператор поднимал трубку, насколько полно и доходчиво отвечал на вопросы. За каждый пункт — от 1 до 5 баллов.

Варианты погашения займа. У клиента должен быть максимальный выбор способов возврата долга МФО (через кассы банков, Личный кабинет и пр.). По 7,5 баллов за каждый вариант.

Наличие программы лояльности. Предоставление первого кредита под 0,01% и льгот постоянным клиентам принесли исследуемым компаниям по 7,5 баллов.

Выдача оффлайн договора. Не все клиенты готовы общаться с кредитором только в онлайн режиме. Граждане с консервативными взглядами чувствуют себя уверенней, если могут приехать в офис МФО и подписать бумажный договор. Компании, имеющие такой сервис, получили еще 10 баллов.

Вся эта информация регулярно перепроверяется. Рейтинг составляется ежегодно. Благодаря этому читатели finance.ua всегда могут получить кредит на карту либо наличными у самой надежной организации и на наиболее выгодных условиях. Загляните в ТОП лучших МФО — и узнаете, с кем действительно можно иметь дело!