У Харкові напали на депутата "Опозиційної платформи - За життя" [ Редактировать ]
Опіки, тілесні ушкодження й отруєння сльозогінним газом отримав нардеп Дмитро Святаш. Невідомі напали на нього учора ввечері, під час зустрічі з виборцями в окрузі депутата у Харкові.
Як повідомили у прес-службі партії "Опозиційна платформа - За життя", на Святаша накинулися близько чотирьох десятків молодиків. Сльозогінним газом отруїлися й люди, які були поруч із нардепом.
Дмитро Святаш назвав інцидент замахом на своє життя та звернувся із заявою до поліції. Нагадаю, це вже другий напад на нього. Тиждень тому на Святаша накинулися, коли він виходив із приміщення телестудії після дебатів з опонентом.
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