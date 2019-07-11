На заході України тренуються сухопутні війська. На Львівщині українські десантники разом із колегами з НАТО штурмом звільнили захоплене противником містечко. На місці спецоперації побувала Христина Гашенко.

Яворівський полігон. Десантники 95-ї бригади разом із натівськими колегами штурмом звільняють захоплену ворогом будівлю. На підмогу військовим у небі з'являється підкріплення.

Противника знешкодили. Містечко звільнили.

"Ми поділили містечко на 4 зони переміщувалися змійкою від одного об'єкта до іншого. Наш батальйон був поділений на дві групи, а одна група прикриття друга це буда група, яка штурмувала даний об'єкт. Ми виконали завдання з успіхом всі сектори які ми планували були зайняті нашими військами", - говорить Іван Федоренко, військовослужбовець Збройних Сил України.

Легенду про захоплення населеного пункту вигадали не просто так. Десантники перевіряли свої вміння, здобуті на спільному тренуванні із натівськими колегами. Іноземці українським військовим дали найвищу оцінку.

"Це був гарний приклад взаємодії. Українські десантники усе зробили як слід. Ми чули кулеметні черги. Усі події, і поява гелікоптерів зокрема, була вчасною, усе чітко синхронізовано і сплановано", - говорить Натан Барлоу, військовослужбовець США.

Роль противника у звільненні містечка виконали бійці спецбатальйону Опфор. Усі вони - ветерани війни на Донбасі. Переконують: про ведення вогню у спецоперації нікого не попереджали.

"Даний епізод був надзвичайних реальних дій. Це все будо не наіграно, ніхто не знав звідки хто йде. Всі готувалися до любого розвитку подій", - говорить "Літун", військовослужбовець ЗСУ.

На Яворівському полігоні українські десантники разом із натівськоми колегами тренуються півтора місяця. За цей час відпрацювали не одне завдання.

"Ми спочатку працюємо по своїй програмі ми вміємо, скажемо, як нас навчали. Потом йде допустім йде тактична перерва. Вносять свої корективи і після цього ми працюємо вже за їхніми стандартами. Пробуємо як де краще зробити", - говорить Дмитро Купіс, військовслужбовець ЗСУ.

Складнощів на полі тренувань немає, зізнаються військові із Канади.

"Я вражений рівнем українських офіцерів. Я дуже люблю працювати із ними. Це хороша і професійна робота. Мова - головна проблема. Але українські військові - друзі. Тому ми завжди діємо злагоджено на навчаннях", - говорить Метю Вікс, військовслужбовець із Канади.

Тренуватися на яворівському полігоні українські десантники разом із натівськими колегами будуть до кінця тижня. Потім повернуться до місця постійної дислокації.