Литовська комісія теле- і радіомовлення вирішила заблокувати у країні сайт російської пропагандистської агенції Sputnik.

Із вимогою зобов'язати інтернетпровайдерів виключити можливість доступу до цього порталу комісія звернеться до суду. Сайт агенції заблокують через порушення авторських прав.

Sputnik несанкціоновано опублікував контент телерадіокомпанії LRT. І та звернулася до комісії з відповідною скаргою. Раніше заблокувати сайт Sputnik закликали депутати однієї з литовських партій. Вони заявили, що матеріали агенції "спотворюють реальність".