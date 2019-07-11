Спочатку про це повідомили американські телеканали

П'ять озброєних іранських човнів "Корпусу вартових Ісламської революції" намагалися захопити британський нафтовий танкер.

Спочатку про це повідомили американські телеканали. Згодом інформацію підтвердили у Лондоні. За даними ЗМІ, британський танкер входив до Ормузької протоки між Іраном та Аравійським півостровом.

У цей момент до нього наблизилися іранські судна та наказали зупинитися. Тоді фрегат, який супроводжував танкер, націлив на них зброю і таким чином змусив відплисти.

Над місцем події, кажуть на телеканалі CNN, саме пролітав американський безпілотник і все зафільмував. Утім, журналісти зауважують, що цього відеозапису не бачили.