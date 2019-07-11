Известный юморист и телеведущий Максим Галкин, супруг популярной артистки Аллы Пугачевой опубликовал милое семейное фото в социальной сети, которое тут же вызвало бурю комментариев у поклонников семейства:

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"Алла Борисовна ну просто ведьма какая-то , она уже умудряется выглядеть моложе Максима!

Уникальная женщина", "Солнечные!! Добра и любви", "Классные Вы! И семья у Вас классная и счастливые такие! Тьфу на Вас чтобы не сглазить! Нравитесь Вы мне и Алла Пугачева с Вами расцвела!!!", "Отличная фотография, красивая семья, здоровья, мира и добра как можно больше!".

Раньше сообщалось о том, что 70-летняя легендарная звезда Алла Пугачева вместе со своим мужем Максимом Галкиным и детьми отправилась отдыхать в Юрмалу. Пугачева прошлась по побережью латвийского курорта со своим звездным мужем, а также детьми Лизой и Гарри.