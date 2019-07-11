Московская полиция задержала 55 крымских татар у здания Верховного суда в российской столице. Известно, что там сегодня, 11 июня, рассматривается апелляция на приговор четырем граждан Украины из временно оккупированного Крыма, осужденных по обвинению в терроризме. Об этом сообщает "Униан".

Задержаны люди, которые пришли к зданию суда и не смогли попасть на судебное заседание, поскольку их не пустили, мотивируя это отсутствием мест в зале.

Также сообщается, что осужденных не доставили в здание суда. Они принимают участие в судебном заседании по видеосвязи из СИЗО в Ростове-на-Дону. Адвокаты просят Верховный суд отменить решение Северо-Кавказского окружного военного суда, которым Мамутов, Абильтаров, Меметов и Абсеитов осуждены на сроки от 9 до 17 лет.

Раньше сообщалось о том, что суд Симферополя отправил четырех татар в СИЗО.