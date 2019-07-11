"Власти не мешают ни война, ни драконовские тарифы, ни вороватые чиновники - власти мешают журналисты? Обещанных посадок весной не было. Оказываются, посадки будут летом, и сажать, похоже, будут журналистов! Получается, что мешают достойно жить не воры, а журналисты".

Такое мнение высказал народный депутат, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович на многотысячной акции в поддержку NewsOne и свободы слова в Украине, которая прошла 11 июля в Киеве под стенами телеканала.

Политик напомнил о том, что "в течение двух дней Генеральная прокуратура выслала повестку журналистам NewsOne, тогда как друга Порошенко - Свинарчука - до сих пор никто не тронул".

"Власть воюет с прессой! Главное для нее, чтобы Зеленского показывали в роли царя. Но он - не царь, а слуга народа. По крайней мере, глава государства сам себя так назвал. А что же мы видим сейчас? Сейчас он выгоняет людей прямо из совещания. Да это не слуга народа, а хамье какое-то!" - возмутился Вадим Рабинович.

Народный депутат считает, что наведение порядка в стране напрямую зависит от того, может ли каждый украинец себе позволить говорить на улицах, с экранов телевизора о чем угодно.

"Если власти удастся заткнуть нам рот, ей уже никто не помешает, улыбаясь, грабить страну. Но хочу предупредить власть: на митинге в поддержку NewsOne собрались около 3-4 тысяч человек. Но если власть не перестанет давить на медиа, завтра соберутся десятки тысяч. И 100 человек провластной команды никогда не запугают всю страну! Этого не будет!" - предупредил Вадим Рабинович.

Политик возмущен: как такое может быть, чтобы в стране, называющей себя европейской, запугивали журналистов, угрожали их семьям за желание вернуть мир, рассказать правду?

"Европа - это нормальный уровень жизни, достойные пенсии, это свобода слова. А наш - уже новый - президент заявляет: "Я закрою каналы после выборов! Уже закрывали и Янукович, и Порошенко… И где они теперь?" - обратил внимание Вадим Рабинович.

"Мы не отдадим на потребу банде ни журналистов, ни право смотреть телеканалы, которые нам нравятся. Для власти "правильный канал" - тот, который дает возможность высказаться только власти, а "неправильный" - тот, который дает трибуну всем и, значит, его нужно закрыть. Это фашистская логика! Если власть закроет независимые каналы, то им уже никто не помешает грабить страну под общий "одобрямс" и "Лебединое озеро!" - считает народный депутат.

Вадим Рабинович напомнил, что "представители нынешней власти и всех партий всегда имели доступ к эфирам телеканала NewsOne". "Видимо, в знак благодарности они теперь и нападают на журналистов. Вы попробуйте попасть на 1+1 - "честный", "благородный" канал. У вас не получится! А здесь выступали представители всех партий, и им это не нравится", - считает парламентарий.

Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За життя" обратился к сотрудникам СМИ: "Дорогие журналисты! Вы - наша последняя опора, наш Сталинград. Свобода слова - это ценность, сломав которую, о Европе говорить больше не придется. Власти нужны СМИ, которые будут транслировать позицию Банковой. Убив журналистику, они нас поведут совсем не туда. Но мы не дадим этого сделать! Мы не боимся! Сегодня всем нам необходимо понять, что свободная пресса - это наш последний бастион, разрушить который мы не позволим. Закрыть телеканалы не удалось Порошенко, не дадим этого сделать и Зеленскому! Не "пройде"!" - пообещал Вадим Рабинович.