Сказка закончилась: Свитолина зачехлила ракетку в полуфинале Уимблдона [ Редактировать ]
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Элина Свитолина в двух сетах без шансов уступила Симоне Халеп в полуфинале Уимблдона
Первая ракетка Украины выглядела на корте куда слабее соперницы и полностью провалила первый сет, не сумев взять ни одной собственной подачи. Во второй партии 24-летняя одесситка попыталась навязать борьбу и даже по ходу игры вела в счете, однако череда ошибок привела ее к окончательному поражению.
Отметим, что Свитолина впервые в карьере дошла до стадии полуфинала турнира "Большого Шлема", добавив в рейтинговую копилку 780 очков.
WTA. Уимблдон. 1/2 финала
Элина Свитолина (Украина, 8) - Симона Халеп (Румыния, 7) 0:2 (1:6, 3:6)
В другом полуфинале американка Серена Уильямс встретится с сенсацией турнира - чешкой Барборой Стрыцовой.
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