Кабинет министров обязал "Нафтогаз Украины" снизить цену на газ для населения в июле еще на 650 гривень за тысячу кубических метров.

Соответствующее поручение премьер-министра Владимира Гройсмана опубликовано на сайте правительства.

Как напомнили в правительстве, постановлением №293 Кабмин обязал "Нафтогаз" с июня продавать для населения газ по цене, которая является самой низкой на одном из четырех площадок (цена указана без НДС)

Минэкономразвития - средняя таможенная стоимость импортируемого газа составляет 5161 грн за тыс. куб. м.

Украинская энергетическая биржа - газ на июль продался по цене 4905 грн за тыс. куб. м.

"Нафтогаз" - газ для промышленности по предоплате, установленной на июль, 5017 грн за тыс. куб. м.

Или по цене ПСО, согласно постановлению КМУ №867, что на июль рассчитана как 7185 грн за тыс. куб. м.

"Низкой оказалась цена Украинской энергетической биржи. Поэтому цена газа в июле для населения, без НДС, без тарифов на транспортировку и поставку, составит 4905 грн за тысячу кубических метров, что меньше на 650 грн, чем цена в июне - 5554 грн", - отмечается в сообщении.