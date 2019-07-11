Кабмин обязал "Нафтогаз" снизить цену на газ для населения еще на 650 гривень [ Редактировать ]
Кабинет министров обязал "Нафтогаз Украины" снизить цену на газ для населения в июле еще на 650 гривень за тысячу кубических метров.
Соответствующее поручение премьер-министра Владимира Гройсмана опубликовано на сайте правительства.
Как напомнили в правительстве, постановлением №293 Кабмин обязал "Нафтогаз" с июня продавать для населения газ по цене, которая является самой низкой на одном из четырех площадок (цена указана без НДС)
Минэкономразвития - средняя таможенная стоимость импортируемого газа составляет 5161 грн за тыс. куб. м.
Украинская энергетическая биржа - газ на июль продался по цене 4905 грн за тыс. куб. м.
"Нафтогаз" - газ для промышленности по предоплате, установленной на июль, 5017 грн за тыс. куб. м.
Или по цене ПСО, согласно постановлению КМУ №867, что на июль рассчитана как 7185 грн за тыс. куб. м.
"Низкой оказалась цена Украинской энергетической биржи. Поэтому цена газа в июле для населения, без НДС, без тарифов на транспортировку и поставку, составит 4905 грн за тысячу кубических метров, что меньше на 650 грн, чем цена в июне - 5554 грн", - отмечается в сообщении.
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