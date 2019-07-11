К чему горят уши: приметы и суеверия [ Редактировать ]
Хотя бы раз в жизни каждый из нас сталкивался с чувством, что уши "горят". В народе существует ряд примет по этому поводу. Причем, трактовка приметы зависит от того, какое именно ухо у вас горит. Об этом пишет Сutlife.
Если горит правое ухо: к чему это?
- Если покраснело правое ухо, кто-то на вас явно рассержен: Вас ругают за что-то, осуждают, говорят плохие вещи.
- Более мягкий вариант этой приметы гласит о том, что вас просто кто-то ищет, не может дозвониться, хочет срочно вас увидеть.
- Есть еще одна примета по поводу правого уха: если оно горит, кто-то говорит о вас правду - неважно, хорошая она или плохая.
Если горит левое ухо: к чему это?
- Гораздо лучше, если у вас "загорелось" левое ухо. Это свидетельствует о том, что вас никто не ругает: просто кто-то вспомнил вас в каком-то разговоре. Это ни в коем случае не агрессивное отношение. Вспомнить могут друзья, мама или просто знакомые, которые хорошо к вам относятся.
- Вторая примета гласит, что левое ухо горит в том случае, если о вас говорят неправду.
Ранее мы писали о приметах о зевании. А также, к чему горят щеки, к чему чешется правая ладонь, а к чему - левая. А еще читайте, к чему дергается глаз.
по теме
Прыщ на носу: о чем говорит примета
У каждого из нас хотя бы раз в жизни появился прыщик на краешке носа
В какие дни недели снятся вещие сны
Часто мы видим сны, которые кажутся абсолютно реалистичными
К чему чешется живот: приметы и суеверия
В народе существует огромное разнообразие примет о теле человека
Приметы на 12 июля: что нельзя делать на Петра и Павла
12 июля ежегодно вспоминаем апостолов Петра и Павла, учеников и последователей веры Иисуса Христа
Петра и Павла 12 июля: приметы и суеверия
День Петра и Павла (Петров день) – христианский праздник в честь святых апостолов Петра и Павла