Генпрокурор Луценко действует по худшим лекалам советского правосудия - Виктор Медведчук [ Редактировать ]
На закате карьеры Юрий Луценко, генпрокурор без юридического образования, видимо, решил податься в видеоблогеры. На своей странице в Facebook он разместил видеообращение, в котором повторил затертые до дыр тезисы о "каналах Медведчука" и защите национальных интересов. Тезисы, которые донельзя напоминают заявления президента Зеленского. (Складывается впечатление, что представителям "Зе!Команды" и старой гвардии БПП пишут речи одни и те же люди.) Об этом заявил Виктор Медведчук, председатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".
Впрочем, меня уже давно не удивляют в унисон звучащие заявления из уст представителей "Слуги народа" и "Европейской солидарности", как не удивляет и синхронность действий новой и старой власти. В вопросах преследования политических оппонентов, в вопросах коррупционной преемственности - как поставить на службу новой команде старые схемы "Роттердам+", "Дюссельдорф+" и многие другие аферы - они не просто солидарны, они монолитны.
Что касается обвинений господина Луценко, то могу повторить ему то, что уже сказал господину Зеленскому:
"Я не владею акциями или долями в телевизионных каналах Украины, а также в любом другом средстве массовой информации". И Зеленский, и Луценко прекрасно об этом осведомлены. Но используют черный пиар и циничную ложь для того, чтобы свести счеты с "Оппозиционной платформой - За жизнь" как единственной политической силой, способной противостоять агрессии власти. Как старой, так и новой.
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