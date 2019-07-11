Британські механізатори готуються замінити фермерську техніку роботами [ Редактировать ]
Британські механізатори готуються замінити фермерську техніку роботами.
Вони представили концепт цілком автономного трактора. Він узагалі не потребує водія та навіть оператора. Восьмиколісна машина не має кабіни - зате вона нашпигована електронікою. Розробники впевнені - повністю програмовані безпілотні тракторИ допоможуть фермерам збільшити продуктивність. Утім, новій технології ще належить завоювати місце у сільськогосподАрській галузі: такі машини будуть дорогими та підійдуть не для будь-якої місцевості.
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