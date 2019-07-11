Монако стало першою країною, територія якої, повністю охоплена мережею п'ятого покоління 5G. Загалом сигнал покриває трохи більше двох із половиною квадратних кілометрів князівства.

5G перевищує 4G у 20 разів, а подекуди - навіть у 100. У провідних технологічних компаніях світу сподіваються, що 5G значно пришвидшить розвиток інших суміжних технологій, таких як "розумне місто", безпілотні автомобілі та технології на базі "інтернету речей".