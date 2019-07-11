Во Львове построят метро [ Редактировать ]
В четверг, 11 июля, депутаты Львовского городского совета поддержали электронную петицию о размораживании проекта львовского метро. Соответствующую петицию во время заседания сессии поддержали 34 депутата, сообщает "Захид.нет".
Петицию о размораживании проекта львовского метро зарегистрировал Василий Лозовой 14 мая и 14 июня она собрала необходимое 500 голосов.
Автор петиции заявил, что через 10-15 лет частью Львова могут быть Винники, Брюховичи, Сокольники, Дубляны, Малехив и другие близлежащие населенные пункты и, чтобы предотвратить транспортный коллапс, нужно построить метро. По его мнению, будущее метро может быть, как наземное, так и подземное.
При этом Василий Лозовой предлагает запретить проводить любые работы по строительству метро в радиусе одного км от Львовского горсовета.
Департамент жилищного хозяйства и инфраструктуры до следующего пленарного заседания должен разработать дорожную карту для метро.
Ранее мы писали о том, что в метро Киева появился прозрачный офис.
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