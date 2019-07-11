Луцк настигла экологическая катастрофа [ Редактировать ]
Волынский лабораторный центр Минздрава Украины провел проверку воздуха в Луцке. Такое решение было принято после многочисленных жалоб украинцев. Так, в одном из районов города содержание аммиака в воздухе превышает норму в 22 раза, а сероводорода - в 10. Об этом пишет "Униан".
Пробы воздуха взяли после того, как жители начали массово жаловаться на головокружение, кашель и тяжелое дыхание. Специалисты сделали замеры в пяти местах вблизи полей фильтрации - туда сбрасывает свои отходы предприятие, производящее этиловый спирт. Данное производство работает в Луцке уже три года.
Экологи обвиняют предприятие в загрязнении воздуха. Отмечается, что в районах, где обнаружили превышение вредных веществ, живут тысячи людей. Городская власть уже обратилась в прокуратуру с требованием провести официальную проверку на заводе, и, при необходимости, закрыть его.
"Шокировали, честно признаюсь. За столько лет работы, шокировали, потому что таких еще у меня не было. Значительное превышение и, безусловно, оно влияет на состояние здоровья населения", - отметила заведующая отделением Волынского лабораторного центра МЗ Украины Оксана Колобкова.
Ранее мы писали о том, что планете угрожает крупнейшая экологическая катастрофа.
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