Немецкие энтомологи сделали ряд исследований и заявили, что планете угрожает крупнейшая экологическая катастрофа со времен исчезновения динозавров. Об этом пишет Phys.org.

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Сообщается, что вымирание насекомых происходит с угрожающей скоростью.

Насекомые составляют две трети видового разнообразия животных, и в случае их гибели последствия для пищевых цепей и экостистем будут бедственными.

Начиная с 1994 года, по словам ученых, общая биомасса насекомых сократилась на 76 процентов.

Членистоногими питаются многие птицы, популяции которых также уменьшаются. В Западной Европе этот процесс вскоре может достигнуть "точки невозврата".

Ранее сообщалось, что в NASA показали извержение вулкана из космоса.