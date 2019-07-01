Планете угрожает крупнейшая экологическая катастрофа - ученые [ Редактировать ]
Немецкие энтомологи сделали ряд исследований и заявили, что планете угрожает крупнейшая экологическая катастрофа со времен исчезновения динозавров. Об этом пишет Phys.org.
Сообщается, что вымирание насекомых происходит с угрожающей скоростью.
Насекомые составляют две трети видового разнообразия животных, и в случае их гибели последствия для пищевых цепей и экостистем будут бедственными.
Начиная с 1994 года, по словам ученых, общая биомасса насекомых сократилась на 76 процентов.
Членистоногими питаются многие птицы, популяции которых также уменьшаются. В Западной Европе этот процесс вскоре может достигнуть "точки невозврата".
Ранее сообщалось, что в NASA показали извержение вулкана из космоса.
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