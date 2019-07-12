У Нью-Йорку влаштують аукціон до 50-ї річниці висадки на Місяці. Нагадаю, 20 липня 1969 року на місячну поверхню ступив американський астронавт Ніл Армстронг з екіпажу "Аполлона 11".

Аукціонний дім "Кристі" наступного тижня виставить на торги близько 200 лотів, присвячених історичному польоту.

Їхньою родзинкою вважають "Керівництво з польоту" космічного корабля, яке містить також нотатки космонавтів Ніла Армстронга та Базза Олдріна. За нього планують вторгувати від 7 до 9 - мільйонів доларів.