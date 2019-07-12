В метро Киева ЧП: перекрыты 3 станции [ Редактировать ]
В пятницу утром, 12 июля, в Киеве закрыли станции метро "Почайна", "Оболонь" и "Минская". Это связано с чрезвычайным происшествием, которое произошло на одно й из станций, пишет "Униан".
По сведениям очевидцев, метро закрыто из-за падения человека на рельсы на станции "Почайна". О деталях происшествия будет сообщено дополнительно.
Ранее мы писали о том, что в метро Киева появился прозрачный офис.
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