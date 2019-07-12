На облавку були 269 пасажирів і 15 членів екіпажу

Літак авіакомпанії Air Canada, який виконував рейс із Ванкувера до Сіднея - через сильну турбулентність - вимушено сів на Гаваях.

На облавку були 269 пасажирів і 15 членів екіпажу. Трусити почало несподівано - приблизно через дві години після того, як лайнер пролетів над Гаваями. 35 людей отримали незначні травми.

Екіпаж вирішив розвернутися й екстрено сісти в Гонолулу. Там постраждалих оглянули медики. Усім пасажирам надали житло. Вони вилетять до Сіднея сьогодні.