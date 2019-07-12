Літак Air Canada здійснив вимушену посадку через турбулентність [ Редактировать ]
Літак авіакомпанії Air Canada, який виконував рейс із Ванкувера до Сіднея - через сильну турбулентність - вимушено сів на Гаваях.
На облавку були 269 пасажирів і 15 членів екіпажу. Трусити почало несподівано - приблизно через дві години після того, як лайнер пролетів над Гаваями. 35 людей отримали незначні травми.
Екіпаж вирішив розвернутися й екстрено сісти в Гонолулу. Там постраждалих оглянули медики. Усім пасажирам надали житло. Вони вилетять до Сіднея сьогодні.
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