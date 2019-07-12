Украинского нацгвардейца приговорили к 24 годам заключения [ Редактировать ]
Нацгвардейца Виталия Маркива в Италии приговорили к 24 годам заключения. Об этом сообщает "Громадське".
Известно, что украинца обвинили в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году. Отметим, что итальянский прокурор Андреа Дзанончелли требовал приговорить Маркива к 17 годам заключения.
В последнем слове Маркив сказал, что является украинским военным, простым солдатом, патриотом, и добавил, что всегда будет защищать Украину.
Напомним, украинский военный Виталий Маркив находится за решеткой с 30 июня 2017 года. Известно, что его арестовали в аэропорту Болоньи.
Мужчину обвинили в убийстве по предварительному сговору с группой лиц итальянского фотографа Андреа Роккелли и его русского переводчика Андрея Миронова. Они погибли в результате минометного обстрела 24 мая 2014 у подножия горы Карачун под Славянском, на контролируемой тогда боевиками территории.
Прокуроры считают гибель Роккелли умышленным убийством. По их версии, находясь на горе Карачун, Маркив передал информацию о пребывании журналистов украинской армии.
Защита отвергла эти обвинения, настаивая на том, что журналисты находились в зоне войны без опознавательных знаков и стали жертвами перекрестного огня.
Итальянская сторона отказалась от проведения следственных действий на месте происшествия, а также проигнорировала предложения Украины о создании совместной следственной группы, которые звучали после ареста Маркива.
Обвинения против Маркива базируются на показаниях французского журналиста Уильяма Рогелона (ключевой свидетель по делу), который был вместе с Мироновым и Роккелли у холма Карачун под Славянском и единственный, кому удалось выжить.
Раньше сообщалось о том, что под Херсоном мужчина бил и грабил мать. А также мужчина и женщина в порыве страсти рухнули с 9 этажа.
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