Але і це ще не все. Виявляється, захисту потребують і наші військові... причому від нашого ж оборонного відомства. Чиновники примудрилися закупити браковані бронежилети! Принаймні таким є звинувачення від Держбюро розслідувань - і це головний скандал тижня.

Усі подробиці цієї історії проаналізував наш Ігор Левенок.

Бронежилети, що прострілюються наскрізь. Державне бюро розслідувань викрило посадовців Міністерства оборони на закупівлі бракованих засобів захисту та ще й за завищеними цінами! У ДБР переконані: чиновники знали, що бронежилети неякісні, та все одно - купили їх у виробника. Як доказ - слідчі оприлюднюють аудіозаписи з міністерських кабінетів.

"Да никто там суцільний контроль не будет проводить. Ну пластини эти, грубо говоря, кто-то будет смотреть? Они выборочно проверяют? Они сейчас просто приедут, посмотрят и все. Ждут, кароче, лабораторию. Мы уже все, поспілкувалися. - А она шо говорит? - Она говорит: это ж…а, это кустарная работа. По последним событиям, нашли необработанный металл, ну честное слово, г...о, то что я видела, понятное дело, и доля вини есть моя собственная в этом".

"Оператавно-технічні заходи проводилися протягом року і вони проводилися не в одного чиновника Міністерства оборони. Зараз проходить легалізація цих записів. Ми всі їх аналізуємо", - заявив Роман Труба, директор Державного бюро розслідувань.

Замовлена партія - 20 тисяч бронежилетів. Більше половини вже потрапили на армійські склади. Бюро провело понад 40 обшуків, вилучили 11 тисяч броніків марки "Корсар" М3.

"Загальна сума завищення складає біля 100 мільйонів гривень, але це мова не лише йде про бронежилети, мова йде і про інше майно".

Та жодних звинувачень на свою адресу тиловики з Міноборони не визнають:

"Звідки взяв інформацію пан Труба... Якісь може і прострілюються... Якісь, які не на цьому підприємстві були вироблені".

Армійські чиновники йдуть в активний захист - запросили пресу на підприємство "Темп-3000". Це - основний постачальник бронежилетів.

"Беремо 5 зразків для відправки в лабораторію для проведення органометричних вимірів і один бронежилет ви виймаємо для проведення балістичних випробувань", - говорить Юрій Мельник, начальник територіального Центру контролю якості речового майна.

"Зараз ми будемо вилучати, точніше перевіряти і показувати вам порядок перевірки однієї тисячі із тих двадцяти, які були не вилучені".

Із тисячі бронежилетів журналістам пропонують вибрати один.

"Сьомий з верху, якщо відраховувати. - Ось цей? - Давайте!"

Лабораторія університету Міністерства оборони імені Черняховського. Опломбований бронежилет поливають "дощем". Мокрий кевлар частково втрачає міцність. З визначеної відстані стріляють з автомата Калашникова.

"Процедура вся прописана в державному стандарті. Пробоїв не спостерігалося"

Відтак у Міноборони йдуть у контратаку. Звинувачують слідчих ДБР у фальсифікації записів.

"Мова йде спочатку про партію бронежилетів, а потім туди додають інформацію, яка геть не стосується цієї партії. Сфальсифіковано, тобто це політична гра, це тупо і сугубо політичне замовлення", - заявив Дмитро Марченко, начальник Головного управління розвитку та матеріального забезпечення ЗСУ.

"Які бронежилети були експериментом, в даному випадку для журналістів, чи працівників Міністерства оборони України - я не можу сказати. Бронежилети першого класу захисту "Корсар" прострілювалися як в сухому так і в мокрому вигляді з пістолета "Макарова". Три з трьох пострілів були простріляні. З гвинтівки "Мосіна" частково прострілювалися бронежилети 4 класу захисту - це найвищий ступінь захисту", - зазначив Роман Труба, директор Державного бюро розслідувань.

Скандали, щодо неякісних бронежилетів в Україні виникають не вперше. На самому початку війни - у 2014 році Міністерство оборони теж звинувачували в закупівлях бракованих засобів захисту. Тоді бійці самі перевіряли на міцність броньовані пластини. Згодом ситуацію виправили.

І з фронту частіше стали з'являлися новини про бійців, життя яких врятував саме бронежилет.

"Спасло его то, что он бил в жилете. Там, где присутствовал жилет - нет никаких ранений, нет никаких ожогов".

Це один з останніх випадків. Лікарня Мечникова у Дніпрі. Від уламків гранати солдата врятував бронік.

А це боєць батальйону "Дніпро-1". Мар'їнка. Літо минулого року. Снайпер поцілив саме в жилет. До речі, того самого підприємства "Темп-3000". Захист витримав. Хлопець вижив.

Фронтова Мар'їнка сьогодні. Зона активних бойових дій. Ворожі снайпери чатують майже цілодобово. Бронежилет тут, для солдата - це друга шкіра. Плюси та мінуси "Корсарів" вояки знають добре.

"Якщо часто липучку відкриваєте і закриваєте, то вона втрачає свою властивість. Добре, якби їх модернізували на якісь заклепки", - розповідає позивний "Гіві", військовослужбовець Збройних сил України.

Модернізація, якісні зміни та конкуренція у виробництві амуніції - це те чого бракує нашій армії. Журналіст та волонтер Юрій Бутусов певен: черговий скандал із бронежилетами - наслідок хибних підходів у забезпеченні війська.

"Замість того щоб підтримувати різних виробників, щоб вони виробляли різні моделі і конкурували по якості - такий підхід був радянський обраний, абсолютно не доречний і стратегічно не виправданий ситуацією. Це те, що ось нам треба один тип бронежилетів. Купляти по найменшій ціні і в найкоротші терміни". - зазначив Юрій Бутусов, волонтер.

Тепер велика партія військового майна заарештована. Попереду - безліч експертиз. Міноборони з Державним бюро розслідувань з'ясовуватимуть стосунки у суді. А солдати на передовій - нових бронежилетів поки не отримають.