Україна та США готуються до зустрічі на рівні президентів [ Редактировать ]
Київ та Вашингтон готуються до зустрічі на рівні президентів. Принципова згода про переговори між Зеленським і Трампом уже є. Навіть і терміни зрозумілі - серпень або вересень.
Залишилося тільки - домовитись про деталі. Дмитро Анопченко продовжить тему.
Візит відбудеться. Запрошення Дональда Трампа для Володимира Зеленського - в силі. Про це на тижні, що минає, повідомив американській пресі український посол у Вашингтоні Валерій Чалий. Ну а мені цю інформацію підтвердив високоповажний чиновник з Білого дому. Інша річ, яким буде рівень зустрічей. Про це - розповім докладніше.
Скажу одразу: конкретні дати ще не визначені. Але йдеться про найближчу перспективу - серпень, можливо, вересень.
Секретар Радбезу Олександр Данилюк сказав мені: числа для команди Зеленського не пріоритет. Візит готуватимуть - допоки не сформують перелік зустрічей на найвищому рівні.
"Не може бути співпраця зі Сполученими штатами, зі стратегічним партнером - формальністю. Зараз же підхід президента Зеленського в тому, що він хоче відійти від пустої риторики (від якої уже всі втомилися - і зокрема наші західні партнери) - і налаштований на серйозну співпрацю, на конкретні результати", - наголосив Олександр Данилюк, секретар Ради національної безпеки і оборони України.
Щодо самого Данилюка, то у нього цими днями були зустрічі і в МВФ, і у Світовому банку. А дві головні - з міністром енергетики США Ріком Перрі і радником президента з національної безпеки Джоном Болтоном.
Всі звикли, що Радбез концентрується на питаннях війни, а візитами опікувався МЗС, але насправді співробітництво із США - це у першу чергу і про безпеку і про оборону - і можу з упевненістю сказати, що ці теми будуть головними і під час вашингтонських зустрічей Зеленського.
Як я зрозумів нову стратегію зовнішньополітичної команди Зеленського, президент буде прагнути показати в Штатах, що не є "прохачем". І що партнерство - це дорога з двостороннім рухом. Наприклад, що український ринок - під його особисті гарантії - буде відкритий для американського бізнесу та інвестицій. І що Україна не чекає вирішення конфлікту на Донбасі від сильних світу цього - і сама готова до дій.
Чи буде зустріч Зеленського із Трампом? Українські чиновники це не коментують, але мої джерела в американській адміністрації кажуть: під розклад президента підлаштуватися складно, він постійно змінюється - у діях Дональда Трампа багато спонтанності. Та зустріч усе ж готується.
Питання зараз ще і в статусі - це буде "офіційний робочий візит" або просто "робочий візит". Здавалося б, яка різниця? Та в першому випадку після переговорів із президентом США - обов'язково проводиться неформальний ланч, в якому беруть участь і Держсекретар, і інші члени команди. Тобто є можливість поговорити неформально одразу з усіма. А для преси - це можливість зайти в Овальний кабінет.
Ланчу і виходу до преси не буде - якщо візит просто "робочий". І українська сторона зараз робить все, аби статус першого візиту був найвищим. Що стосується настроїв американського політикуму - то я постійно чую головний меседж: у Зеленського поки великий кредит довіри. А це - висока планка і водночас великий ризик.
"Думаю, останнє, що треба робити - це знижувати планку. Оце точно не треба! Так, є очікування, але точно є і можливості. І все, про що ми тут говоримо сьогодні - це буде в першу чергу на користь Україні", - наголосив Олександр Данилюк, секретар Ради національної безпеки і оборони України.
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