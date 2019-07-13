В Одесі за підтримки "Опозиційної платформи - За життя" провели спільну молитву за мир в Україні [ Редактировать ]
В Одесі моляться за мир в Україні. Там відзначили день пам'яті святих Петра і Павла, а також Касперівської ікони Божої матері. Саме її вважають однією з найбільших святинь півдня України.
На честь свята віряни пройшли хресною ходою вулицями міста.
"Молитва к Божьей матери утверждает нас в том, что все пройдет. Пройдут и эти сложные времена. Нужна сила, мужество, твердое стояние в вере. Чтобы быть со Христом и во Христе. Чтобы у нас в жизни было все крестоцентрично", - говорить Митрополит Одеській та Ізмаїльський Агафангел.
"УПЦ проводила такие хода все 5 лет, которые были очень тяжелыми для Украины. Я думаю, то, что мы сегодня сохранили мир и имеем шанс победить войну на Донбассе, во многом благодаря молитвам Украинской Православной Церкви", - зазначив Микола Скорик,народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".
"Это повод напомнить, что мы все единые и православные. Война, во время которой по обе стороны гибнут все православные, ни к чему хорошему не приводит. Нужно это заканчивать, садится за стол переговоров, начинать жить продуктивно", - наголосив Віктор Баранський, представник "Опозиційної платформи - За життя".
"Это прекрасно, когда столько верующих собираются в едином порыве из всей области, чувствуют единение, - спасибо владыке Агафангелу. Сегодня более 4 тысяч принимало участие в крестном ходе и в молитве. Молитва приобретает другую значимость, другую силу", - підкреслив Віталій Саутьонков, представник "Опозиційної платформи - За життя".
по теме
День Петра і Павла: митрополит Київський і всієї України Онуфрій привітав українців зі святом
День святих Петра і Павла відзначають православні віряни по всьому світу, але в Києво-Печерській Лаврі цьому святу надають особливого значення
В Одесі за підтримки "Опозиційної платформи - За життя" провели спільну молитву за мир
Віряни з усіх куточків області зібралися на літургію. Урочистості розпочалися з акафіста перед чудотворною іконою Божої Матері - одесити її особливо шанують, вважають чудодійною і називають покровителькою Причорноморського краю
День Петра і Павла: у Києво-Печерській Лаврі провели урочисте богослужіння
Предстоятель Української Православної церкви Митрополит Онуфрій привітав вірян та усіх українців зі святом
23 июня: какой сегодня праздник
23 июня - 174-й день года (175-й в високосные годы) в григорианском календаре
Володимир Зеленський скасував військовий парад на День Незалежності
300 мільйонів бюджетних гривень витратять не для церемонії, а на премії для військових