В Одесі моляться за мир в Україні

В Одесі моляться за мир в Україні. Там відзначили день пам'яті святих Петра і Павла, а також Касперівської ікони Божої матері. Саме її вважають однією з найбільших святинь півдня України.

На честь свята віряни пройшли хресною ходою вулицями міста.

"Молитва к Божьей матери утверждает нас в том, что все пройдет. Пройдут и эти сложные времена. Нужна сила, мужество, твердое стояние в вере. Чтобы быть со Христом и во Христе. Чтобы у нас в жизни было все крестоцентрично", - говорить Митрополит Одеській та Ізмаїльський Агафангел.

"УПЦ проводила такие хода все 5 лет, которые были очень тяжелыми для Украины. Я думаю, то, что мы сегодня сохранили мир и имеем шанс победить войну на Донбассе, во многом благодаря молитвам Украинской Православной Церкви", - зазначив Микола Скорик,народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

"Это повод напомнить, что мы все единые и православные. Война, во время которой по обе стороны гибнут все православные, ни к чему хорошему не приводит. Нужно это заканчивать, садится за стол переговоров, начинать жить продуктивно", - наголосив Віктор Баранський, представник "Опозиційної платформи - За життя".

"Это прекрасно, когда столько верующих собираются в едином порыве из всей области, чувствуют единение, - спасибо владыке Агафангелу. Сегодня более 4 тысяч принимало участие в крестном ходе и в молитве. Молитва приобретает другую значимость, другую силу", - підкреслив Віталій Саутьонков, представник "Опозиційної платформи - За життя".