Відстоювали честь України наші юні фізики. Всесвітня Олімпіада відбулася в Ізраїлі. Змагалися збірні з усіх куточнів планети. Українська команда виборола срібну медаль. Подробиці знає Антон Готліб.

Це наче картинки з майбутнього, де всі працюють в однакових офісних кабінках. Але це Олімпіада з фізики, на яку з'їхалися юні таланти з усієї планети. А кабінки - щоб не заважати один одному.

"Ми - країна хай-теку, країна точних технологій. І очевидно - найкраще місце для подібних змагань. Ми збираємо тут хлопців із різних країн, від Канади до Австралії. Тих, хто вважає науку своєю майбутньою професією", - говорить Елі Раз, голова оргкомітету Олімпіади.

Україну представляли п'ятеро. Перед збірною стояло складне завдання змагатися з командами країн, де наука і технології іноді випереджають час. Можливості американських школярів, звичайно, значно ширші, але в теоретичній фізиці українці їм майже не поступаються.

"Организовано все на блестящем уровне, это одна из лучших олимпиад на моей памяти. От самых мелочей, до серьезных вещей, я очень благодарен оргкомитету, как они все организовали, все было безукоризненно", - говорить Станіслав Вельчинський, завідувач кафедри квантової теорії поля Київського університету імені Шевченка .

Самі змагання складалися з теоретичних завдань, лабораторних робіт і дослідів. Часу на виконання давали достатньо, адже це фізика, а не стрибки у висоту. Але навіть теоретична наука вимагає від учасників повної концентрації.

"Я очень много готовился, по сути всю свою олимпиадную карьеру, где то четыре года. К сожалению, не получилось показать какой-то мегаперфоменс, я до серебра дотянул, до золота баллов не хватило, но я этим тоже доволен", - говорить Роман Губенко, член збірної України.

Українці привезуть із Олімпіади срібну медаль. Це доволі непоганий результат, враховуючи рівень команд і підготовку учасників. Медалі в командному заліку оргкомітет вирішив не присуджувати, тому що були збірні і по дві людини від невеликих країн. А загалом, першість тут не така важлива, адже головний принцип Олімпіади - не перемога, а участь. Важливо інше - у століття гаджетів юне покоління все одно цікавиться не лише тим, як, а й тим, чому все це працює.