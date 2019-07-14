На сайт 112.ua с пятницы ведется массированная DDoS-атака, сайт работает с перебоями [ Редактировать ]
На сайт 112.ua с пятницы ведется массированная DDoS-атака, сайт работает с перебоями. Кроме того, неизвестные хакеры пытались получить доступ к административной панели сайта 112.ua.
Мы приносим свои извинения нашим читателям за возможные перебои с доступом к свежим новостям на нашем портале.
Напомним, с пятницы против телеканала "112 Украина" ведется информационная кампания, которая была поднята радикальными группировками и вылилась в обстрел здания телеканала с помощью гранатомета. Сотрудникам канала поступали анонимные угрозы физической расправы.
Сотрудники "112 Украина" выступили с открытым обращением в СБУ, прокуратуру и дипломатические учреждения с просьбой защитить коллектив от произвола радикалов, которые путем запугивания и угроз пытаются повлиять на редакционную политику телеканала, заставить отказаться от мировых стандартов вещания в угоду неким политическим интересам.
Телеканал "112 Украина" требует от президента, правительства, а особенно от силовых структур осудить применение силы и угрозы в отношении журналистов; осудить террористический акт в отношении "112 Украина" и самое главное - гарантировать безопасность сотрудников "112 Украина" и 112.ua.
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