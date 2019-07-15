Опитування українців: перше місце в рейтингу прем'єр-міністрів посів Юрій Бойко [ Редактировать ]
Опитування проведено Центром соціальних експертиз Інституту соціології.
Метод дослідження: стандартизоване інтерв’ю "face-to-face" за місцем постійного проживання респондентів.
Вибірка: загалом було опитано 1800 респондентів в усіх регіонах та областях України, зокрема, в місті Києві (без врахування населення АР Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей). Результати є репрезентативними на рівні країни загалом, за такими показниками як вік (від 18 років), стать, регіон проживання та тип поселення (місто/село).
Статистична похибка вибірки: не більше 2,6% .
Терміни проведення дослідження: 05-10 липня 2019 року.
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Рейтинги політичних партій
Якби вибори до Верховної Ради України відбулися найближчої неділі, то з тих українців, хто планує голосувати і вже визначився зі своїм вибором, за партію “Слуга народу” віддали б свої голоси 39,0%, партію "Опозиційна платформа - За життя"- 12,1%, партію "Європейська Солідарність" - 7,9%, партію "Голос" - 7,4%, ВО "Батьківщина" - 7,3%, партію "Українська Стратегія Гройсмана" - 5,1%.
Рейтинг потенційних кандидатів на пост наступного прем’єр-міністра України
Серед усіх можливих кандидатів на пост Прем’єр-Міністра України найбільший рейтинг мають два основних претенденти: Юрій Бойко – 13,2% та чинний голова уряду Володимир Гройсман – 12,7%. Різниця у рейтингах цих кандидатів є незначною і знаходиться в межах статистичної похибки вибірки.
Кого з цих людей Ви хотіли б бачити наступним Прем'єр-Міністром України?
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