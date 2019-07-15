В Азербайджані гілка п'ятсотрічного дерева притисла туристів [ Редактировать ]
В Азербайджані гілка п'ятсотрічного дерева притисла подорожувальників. Постраждали 19 людей. Серед них - дев'ятеро іноземців.
Інцидент стався в місті Шекі перед палацом ханів - туристичною принадою, внесеною нещодавно до переліку культурної спадщини Юнеско. За словами місцевих, давній платан не витримав сильного вітру та злив, що не вщухають у регіоні останніми днями.
по теме
В Азербайджані гілка п'ятсотрічного дерева притисла туристів
В Азербайджані гілка п'ятсотрічного дерева притисла подорожувальників. Постраждали 19 людей. Серед них - дев'ятеро іноземців
В Ужгороді стартував мотопробіг за єдність України
У центрі Ужгорода галас, музика і гуркіт моторів. Тут стартував третій мотопробіг Єдності. Півсотні байкерів з усієї України на своїх залізних конях збираються перетнути країну й фінішувати біля моря
В Індії внаслідок аварії на каруселі загинули люди
Двоє людей загинули, ще 28 постраждали внаслідок аварії на каруселі в індійському парку розваг. Трагедія сталася в штаті Гуджарат
Закон про екстрадицію: у Гонконгу тривають антиурядові протести
Антиурядові протести не вщухають у Гонконгу. Організатори повідомили, що на акцію вийшли 115 тисяч людей. Поліція нарахувала близько 30 тисяч учасників
На Рівненщині внаслідок вибуху загинули діти
Понад тисячу старих боєприпасів вивезли правоохоронці з подвір'я на Рівненщині, де напередодні від вибуху загинули двоє дітей.