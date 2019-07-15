Первым среди предлагаемых кандидатов на пост премьер-министра украинцы называют основателя "Опозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко.



Об этом говорится в социологическом исследовании, проведенном Центром социальных и маркетинговых исследований Socis по заказу информационного агентства “Українські новини”.



Согласно данным соцопроса, если бы была возможность выбрать премьер-министра, 14,9% респондентов выбрали бы Юрия Бойко.



Вторая по симпатиям опрошенных - Юлия Тимошенко с 13,3% народного доверия.



Третье место занял действующий премьер Владимир Гройсман. За него готовы отдать голоса 9,2% респондентов.



Опрос был проведен с 5 по 9 июля 2019 года на всех территориях Украины за исключением АР Крым и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Всего методом индивидуального интервью опрошено 1200 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 2,9%.