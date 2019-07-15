Асоціації екологів виступили проти маніпуляцій на темі екології [ Редактировать ]
За словами експертів, в Україну прийшов світовий тренд використання екологічних проблем у комерційних і політичних цілях. Про це заявили екологічні експерти під час підписання Меморандуму про співпрацю між екологічними та галузевими асоціаціями, повідомляє "5 канал".
Документ направлений на недопущення поширення недостовірної інформації та використання екології у комерційних та політичних цілях. Меморандум підписали представники 16 асоціацій.
За словами президента асоціації професійних екологів України Людмили Циганок, зараз важливо створити потужне інформаційне поле, яке протидіятиме екологічним спекуляціям.
"Створити потужне інформаційне і експертне поле для того, щоби кожне питання, кожна проблема у сфері охорони довкілля України проходило через призму професійного сприйняття, достовірності і експертного підтвердження. Тому сьогоднішнє об’єднання зусиль всіх асоціацій спрямоване якраз на протидію маніпуляціям, на надання суспільству в першу чергу тієї платформи, яка буде достовірною", - заявила Циганок.
За словами голови Асоціації підприємств у сфері поводження з небезпечними відходами, невиконання своїх обіцянок екологічними популістами призводить до руйнації довіри до екологів.
"Це дуже образливо для людей, бо люди вірять, а не отримують цих результатів" - повідомив Кирило Косоуров.
Водночас, голова Біоенергетичної асоціації України Георгій Гелетуха наголосив, що екологічний "тероризм" сприяє розвитку корупції в Україні.
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