В июле Вселенная будет расположена практически ко всем знакам зодиака, в том случае, если они будут серьезно настроены на отношения. Июль 2019 года - отличное время, чтобы построить отношения. Звезды не одобряют легкой влюбленности. Стихия Земли способствует серьезным отношениям.

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Овен

В июле Овен обязательно встретит свою любовь. Однако, стоит сконцентрироваться не только на ошибках партнера, но и на своих. В таком случае звезды гарантируют идеальные отношения.

Телец

Начало июля не порадует Тельцов стабильностью. Но, ближе в середине месяца, все наладится. Не допускайте, чтобы ваша вторая половинка скучала. Одиноким Тельцам необходимо быть смелее и сделать наконец этот первый шаг.

Близнецы

Скорее всего, в июле у Близнецов в личной жизни произойдут серьезные изменения. Возможно, вы наконец таки избавитесь от токсичных отношений. Или же, наоборот, обретете с партнером полную гармонию.

Рак

Каждый маленький шаг будет делать отношения крепче. Вы не заметите, насколько сильно, в лучшую сторону, поменяется отношение любимого человека, достаточно лишь уступить партнеру. Одинокий Рак может испытывать слишком сильные эмоции по отношению к интересующему его человеку.

Лев

В июле гордому Льву придется побороться за чувства. У партнера может быть нестабильное настроение, любой проступок может спровоцировать скандал и даже - расставание.Свободным Львам звезды рекомендуют более пристально присмотреться к новому знакомому

Дева

В июле у Дев есть все шансы обрести истинную любовь. Достаточно только быть более хладнокровным и не допускать тесного общения при первой встрече.

Весы

Импульсивность Весов может не на руку сыграть. Если вы будете слишком требовательны к своей второй половинке, есть шанс, что отношения вскоре закончатся.

Скорпион

Для влюбленных Скорпионов звезды подают надежду, что уже в июле личная жизнь наладится. Не спешите сразу принимать предложение, приглашение или вызов.

Стрелец

Есть вероятность, что Стрелец проигнорирует все переживания партнера. Это связано с тем, что в июле у Стрельцов большая часть мыслей будет занята другим - карьерой, бытовыми проблемами, всем чем угодно, но не отношениями.

Козерог

Звезды предупреждают, что Козерогам не стоит давить авторитетом на партнера. Дайте время, все непременно наладится, однако, чрезмерная настойчивость может усугубить ситуацию. Общайтесь с партнером на нейтральные темы, которые не спровоцируют скандал.

Водолей

Если вы хотите сохранить отношения - постарайтесь услышать своего партнера. Есть вероятность, что в июле произойдет важное событие для вас. Одинокие Водолеи, помните, не все люди идеальны.

Рыбы

Отношения некоторых Рыб могут значительно усложниться, причиной тому - Рыбы. Если у одиноких Рыб не хватает смелости выразить свою симпатию интересующему вас человеку, попробуйте написать ему сообщение.

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