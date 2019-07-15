В понедельник, 15 июля, из аэропорта Одессы американские участники международного учения Sea Breeze - 2019 отбыли тремя военно-транспортными самолетами C-130 Herkules, сообщает "Укринформ".

"Личный состав американских подразделений, принимавших участие в учениях Sea Breeze - 2019, отбыл 15 июля из аэропорта на трех военно-транспортных самолетах C-130 Herkules. На борта, прибывшие в Одессу в воскресенье, было также загружено военное оборудование и снаряжение. Третий Herkules взял курс на США в 14 часов", - уточнили в международном аэропорту Одесса.

Ранее Зеленский разрешил ЕС и НАТО проводить учения в Чернобыле.