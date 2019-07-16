В одному з районів столиці за ніч зрубали понад п'ятдесят дерев, які мешканці будинку роками висаджували власним коштом. Що це - напад вандалів чи спланована операція забудовників - з'ясовувала Ольга Клюєва.

Ці зрубані під корінь молоді абрикоси та вишні Людмила Юнкевич власноруч вирощувала з кісточок. Три роки тому пенсіонерка посадила на подвір'ї десять саджанців - і цього літа на них вперше з'явились плоди. Побачене того ранку досі змушує жінку пити заспокійливе.

"Це шок. Що можно топором вирубати все за раз, що воно три роки росло", - говорить Людмила Юнкевич

Хто і навіщо за одну ніч зрубав понад п'ятдесят дерев на галявині перед будинком? Сусіди кажуть, бачили жінку, яка ходила із сокирою біля під'їздів. А напередоні працівники ЖЕКу обурювались, що молоді дерева начебто заважають косити траву. Активісти припускають, що саме жеківці могли затіяли вирубування через конфлікт із мешканцями.

"Підозра дуже велика тому що у нас конфликт з ЖЕО. Вони всякі нам пиднижки ставлять, щоб не вийшов цей будинок в УСББ".

Працівники ЖЕКу переконують - дерев не рубали. А люди побоюються, що насправді знищення зелених насаджень може бути першим сигналом перед початком забудови галявини.

"Зазвичай в Києві, де є проблема забудови хаотичної, це може бути первим тестом на активнисть співвласників будинків. Говорити, що вони застраховані від того, що в одну ніч не стане інших дерев и з'явиться забор будівництва ми не можем", - говорить Наталія Гнатуш, громадський активіст.

Крім плодових дерев, тієї ж самої ночі невідомі зрубали два десятки екзотичних катальп. Їх один з мешканців купив власним коштом і декілька років дбайливо виходжував, щоб ті пережили холод і спеку.

"Подивится вин поставив ось трубочку наливав води і прикривав камінцием. Це на сутки зберігало вологу. Берегли берегли тому буде больно, що ці дерева так нещадно поламали".

Обурені вандалізмом мешканці звернулись до поліції, правоохоронці почали розслідування. А пані Людмила намагається врятувати бодай декілька дерев, які недорубали зловмисники і які ще мають шанс вижити.

"Врятували яблуньку. Одна, що недорубали вон пидвязали глиною обмазали".