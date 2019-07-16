Представник "Опозиційної платформи - За життя" Ренат Кузьмін балотуватиметься до Верховної Ради - ВСУ [ Редактировать ]
Ренат Кузьмін балотуватиметься до Верховної Ради. Таке рішення ухвалив Верховний Суд України. Там анулювали постанову ЦВК про скасування реєстрації Кузьміна кандидатом у народні депутати. Нагадаю, політика внесли під номером 35 у список "Опозиційної платформи - За життя". Однак пізніше ЦВК скасувала це, посилаючись на лист Служби безпеки. Захист Кузьміна - оскаржив таке рішення.
"Клієнт перебуває на територіі Украіни, він здійснює адвокатську діяльність правозахисну діяльність. Він наразі змушений уникати піблічності, у звязку з тим, що до нього незаконні запобіжні заходи чи подання клопотань про його затримання. Такі клопотання визнаються судами незаконими. Цьому є оцінка. Є питання загрози життю та здоровью і ці питання поставив Кузьмін ще 2018 перед ГПУ. Ці питання не вирішені. І він змушений забезпечиватувати власну безпеку", - говорить Артем Захаров, адвокат Рената Кузьміна.
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