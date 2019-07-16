22-летний Кирилл Терешин прославившийся на полмира под прозвищем "Руки-базуки" и "Синтоловый качок", признался , что жуткие бицепсы принесли не только скандальную славу, деньги, но и большие проблемы со здоровьем. Молодой человек рассказал, сколько денег поднимает на собственном образе, планирует ли дальше экспериментировать с синтолом и что на самом деле происходит с его руками, из-за которых он может умереть.

"Если я дотяну до полтинника, мне хватит. Дальше уже начинается пожилая жизнь - скучная и нудная. Я не хочу так жить. Я хочу роскошную жизнь с развлечениями. Поэтому после 40 мне станет все равно, умру я или нет. Умирать не страшно. Мне вообще уже ничего не страшно", - сказал Кирилл.

Раньше сообщалось о том, что недавно Кириллу вырезали импланты в икрах ног. Также мы писали о том, что Терешин был избит на ринге девушкой, которую успел ударить по лицу.