Внешнеполитические советники стран-участниц нормандского формата договорились об обмене пленными в течение месяца. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Вадим Пристайко.

Известно, что во время встречи советников в Париже 12 июля обсуждалась возможность форматов обмена 10 на 10 или 15 на 15. Пристайко добавил, что главной задачей является разблокирование процесса обмена всех на всех.

"В течение месяца договорились осуществить обмен определенного количества, как мы назвали, наших пленников. Президент Зеленский говорил о 10 на 10, 15 на 15, в принципе мы не замыкаемся вокруг количества людей, наша задача - обменять, получить наших людей назад и разблокировать этот процесс обмена всех на всех, о котором мы говорим и который до сих пор был заблокирован ", - заявил замглавы ОП.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский дал важный совет украинцам. А также Зеленский уволил 12 послов.