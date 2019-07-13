В субботу, 13 июля, в Днепре на набережной Победы произошло ДТП. Известно, что авария случилась с участием Peugeot и автомобилем скорой помощи. Легковушка "влетела" в "скорую", которая перевозила 6-месячного ребенка, передает "Информатор".

Отмечается, что рядом оказался экипаж патрульные, который доставил ребенка в больницу.

По предварительной информации, обе машины двигались в сторону улицы Космической. Карета скорой ехала с включенными сиренами. Водитель Peugeot решил не пропускать медиков, из-за чего произошло столкновение. В автомобиле находился больной 6-месячный ребенок, которого необходимо было срочно доставить в областную детскую клиническую больницу.

Правоохранители, заметив произошедшее, немедленно направились к медикам. Малыша отвезли по назначению на автомобиле патрульной полиции. Детали происшествия выясняются.

Фото: Информатор

Напомним, что за непредоставление преимущества в движении автомобилям оперативных служб, согласно КУоАП статьи 122 части 3, влечет за собой наложение штрафа в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 510 гривен. Если же непредоставление преимущества в движении повлекло создание аварийной ситуации, то, согласно КУоАП статьи 122 части 4, взыскание будет составлять 680 гривен.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина выбил ребенку зубы и сбежал, а также в столице произошло жуткое ДТП.