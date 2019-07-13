В Днепре Peaugeot врезался в "скорую" с младенцем (фото) [ Редактировать ]
В субботу, 13 июля, в Днепре на набережной Победы произошло ДТП. Известно, что авария случилась с участием Peugeot и автомобилем скорой помощи. Легковушка "влетела" в "скорую", которая перевозила 6-месячного ребенка, передает "Информатор".
Отмечается, что рядом оказался экипаж патрульные, который доставил ребенка в больницу.
По предварительной информации, обе машины двигались в сторону улицы Космической. Карета скорой ехала с включенными сиренами. Водитель Peugeot решил не пропускать медиков, из-за чего произошло столкновение. В автомобиле находился больной 6-месячный ребенок, которого необходимо было срочно доставить в областную детскую клиническую больницу.
Правоохранители, заметив произошедшее, немедленно направились к медикам. Малыша отвезли по назначению на автомобиле патрульной полиции. Детали происшествия выясняются.
Фото: Информатор
Напомним, что за непредоставление преимущества в движении автомобилям оперативных служб, согласно КУоАП статьи 122 части 3, влечет за собой наложение штрафа в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 510 гривен. Если же непредоставление преимущества в движении повлекло создание аварийной ситуации, то, согласно КУоАП статьи 122 части 4, взыскание будет составлять 680 гривен.
Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина выбил ребенку зубы и сбежал, а также в столице произошло жуткое ДТП.
по теме
В Днепре мужчина попал под колеса грузовика (фото)
В пятницу, 12 июля, около 11:00, в Днепре на Батумской произошло ДТП
Трагедия в Днепре: водитель Renault насмерть сбил мужчину
В пятницу, 12 июля, в Днепре около 22:00, на выезде из Подгородного произошло ДТП
В Киеве маршрутка "влетела" в фуру, есть пострадавшие
Маршрутка влетела в Scania, предварительно, пытаясь обогнать другую машину
В Киеве прицеп раздробил голову водителю (фото)
Во вторник, 9 июля, в Киеве на проспекте Победы произошел страшный инцидент
В Киеве пьяный водитель на скорости вылетел на тротуар
Машина ушла в занос, несколько раз развернулась на дороге, ударилась боком об столб и вылетела на тротуар