В понедельник, 15 июня, в Киеве на улице Борщаговской произошло ЧП. Известно, что полностью сгорел пассажирский автобус, передает "УНН".

По предварительной информации, уничтоженное огнем транспортное средство заметили неподалеку трамвайных путей. По словам очевидцев, вокруг все еще чувствуется запах горения.

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В то же время в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали, что сообщений о пожаре в автобусе на Борщаговке к ним не поступало.

Пока нет информации о жертвах или пострадавших в результате инцидента.

Фото: УНН

Ранее сообщалось, что в центре Киева на ходу загорелся элитный Maserati, а также под Одессой произошел страшный пожар.