Закон об образовании признали конституционным - СМИ [ Редактировать ]
Конституционный суд Украины признал конституционным закон "Об образовании". Об этом сообщает "Униан" со ссылкой на источник в суде.
Такое решение суд принял 16 июля после проведения заседания в закрытом режиме по делу по конституционному представлению 48 народных депутатов Украины. 4 октября 2018 года Конституционный суд начал рассмотрение представления народных депутатов относительно конституционности статьи 7 закона "Об образовании".
Законом "Об образовании", который вступил в силу 28 сентября 2017 года, в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.
Право лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, обучение на родном языке реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего нацменьшинства наряду с государственным языком.
Ранее мы писали о том, что в Украине зарегистрировали новую Таможенную службу.
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