На Одещині за підтримки Івана Фурсіна відновлюють Ісаєвський професійний аграрний ліцей

Будівлі вже більше 100 років, однак грошей на капремонт пам'ятки архітектури досі не знайшлося ні в обласному, ні в державному бюджетах