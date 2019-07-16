Президент Владимир Зеленский намерен заменить послов Украины в ряде стран, в том числе в Швейцарии и США. Об этом пишет "Левый берег" со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

"В связи с новым этапом в политической жизни Украины после выборов Зеленский хочет поменять послов, в первую очередь, в странах Большой семерки. Но проблема в том, что пока нет кандидатур им на замену. Поэтому в нынешнем списке стран Большой семерки нет (кроме США). Там есть Ватикан, Швейцария, Аргентина, Вьетнам, Иордания, Армения, Кипр, ЮАР и другие", - сообщил собеседник.

По информации издания, список инициировал заместитель главы Офиса президента Вадим Пристайко.

Отмечается, что многие из тех, кого он предлагает отозвать, выполняют обязанности уже не первую каденцию.

Ранее сообщалось, что лидер политпартии "Слуга народа" Дмитрий Разумков сделал важное заявление.